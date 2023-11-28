Китай запускает собственное производство компьютерных процессоров нового поколения

Китайская компания Loongson Technology по производству чипов запускает новое поколение компьютерных процессоров Loongson 3A6000, а также микросхем Loongson 2P0500, предназначенных для управления печатающим и сканирующим механизмами, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)