Орбан заявил, что в НАТО обсуждается вероятность участия в украинском конфликте

Как сообщил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине, работают «финансовая комиссия и комиссия по подготовке».