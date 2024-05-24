Орбан заявил, что в НАТО обсуждается вероятность участия в украинском конфликте

Как сообщил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в штабе НАТО в Брюсселе рабочие группы пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине, работают «финансовая комиссия и комиссия по подготовке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии