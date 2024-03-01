Соратник Пашиняна заявил, что Армению пытаются насильно втянуть в Союзное государство

Надежда Белугина

НЕТ, НЕ ОТПУСТИЛО... Надежда Белугина-Подюжская Нет, не отпустило. Не забылось. До сих пор мне помнится Беслан. Чудилось, что жизнь остановилась. Сердце там, где боль отцов и мам. Жуткий «зверь» поднялся по приказу, Взяв в кольцо беспомощных детей - Выползла «фашистская зараза», Посягнув на святость матерей. А Будённовск? Может быть, не люди - Стадо душ лишённых биомасс, Продаваясь за мешок фастфуда, В злобе вышли по команде «фас!»? Мало похозяйничали в Грозном, Где мечтали всех стереть с земли?! Как остановить, пока не поздно, Тех, кто путь тот страшный не прошли? Злобе не сидится. Мало крови В странах ближних выпили людской, Нож точа, гордясь большим уловом, Лучших поставляя на убой? Коль пошёл войною брата на брата, Правых очень трудно отыскать. Вновь Россия будет виноватой И сынов под пули подставлять? Сколько надо погубить невинных, Чтобы подстрекатель мирных стран, Тянущий в кровавую трясину, Получил за всё свой бумеранг? © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2020 Свидетельство о публикации №120112203330