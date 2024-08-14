Юрист сообщила, какой категории пенсионеров в России дадут прибавку до двух тысяч рублей

Работающие пенсионеры в России получат прибавку к выплатам. Такое заявление сделала заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева, передает 360.
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