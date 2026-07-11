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Потеря миллиардов, вилла с темным прошлым в Стамбуле и закрытая личная жизнь: как сейчас живет Роман Абрамович

Потеря миллиардов, вилла с темным прошлым в Стамбуле и закрытая личная жизнь: как сейчас живет Роман Абрамович

Роман Абрамович, чье состояние в 2022 году, по оценкам Bloomberg, сократилось почти на 7,8 миллиарда долларов, сегодня ведет закрытый образ жизни, перемещаясь между Москвой и Киевом в роли дипломатического посредника.

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