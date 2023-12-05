Считавшийся вымершим златокрот Винтона переоткрыт благодаря метагеномному анализу

За последние несколько лет метод мониторинга численности и распространения биологических видов путем метагеномного анализа — изучения проб экосистемной ДНК (эДНК) — привлек внимание ученых по всему миру, ведь он незаменим при поиске редких или ведущих скрытный образ жизни организмов.
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