Считавшийся вымершим златокрот Винтона переоткрыт благодаря метагеномному анализу

За последние несколько лет метод мониторинга численности и распространения биологических видов путем метагеномного анализа — изучения проб экосистемной ДНК (эДНК) — привлек внимание ученых по всему миру, ведь он незаменим при поиске редких или ведущих скрытный образ жизни организмов.