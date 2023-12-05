Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
    С этого эксперимента началась целая ветка психологии.На 365 Дней Запеч...

Считавшийся вымершим златокрот Винтона переоткрыт благодаря метагеномному анализу

Считавшийся вымершим златокрот Винтона переоткрыт благодаря метагеномному анализу

За последние несколько лет метод мониторинга численности и распространения биологических видов путем метагеномного анализа — изучения проб экосистемной ДНК (эДНК) — привлек внимание ученых по всему миру, ведь он незаменим при поиске редких или ведущих скрытный образ жизни организмов.

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