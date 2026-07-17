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Axios узнал о переброске самолетов США в Израиль

Axios узнал о переброске самолетов США в Израиль

Уведомила израильскую сторону о переброске в страну десятков дополнительных военных самолетов-заправщиков администрация президента США Дональда Трампа, ссылаясь на американские и израильские источники, 17 июля сообщает Axios.

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