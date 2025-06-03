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В Казахстане прокомментировали данные о доставке дронов-камикадзе в Россию

В Казахстане прокомментировали данные о доставке дронов-камикадзе в Россию

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров не смог подтвердить или опровергнуть данные ряда средств массовой информации о том, что дроны-камикадзе, которыми впоследствии были атакованы российские аэродромы, были доставлены через границу республики.

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