Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 920 человек

В России за истекшие сутки госпитализированы 920 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
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