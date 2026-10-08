Labor Department to block visas for Microsoft, Adobe, universities

The Department of Labor Thursday announced it would suspend Microsoft and Adobe from the "green card" Permanent Labor Certification program.
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