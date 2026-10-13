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Мерц заявил, что не стремится стать народным любимцем

Мерц заявил, что не стремится стать народным любимцем

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не стремится стать народным любимцем «Я не стремлюсь стать народным любимцем», — цитирует его РИА Новости.

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