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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Сочи»: «Хочется, чтобы команда играла не скучно, чтобы о нас знали не только наши болельщики. Хотим выделяться, создавать свой почерк игры»

Генеральный менеджер « Сочи » Алексей Бабинцев рассказал о своем назначении и новом тренерском тренерском команды.

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