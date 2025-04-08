Нереально вкусный торт «Эскимо». Много лет готовлю по этому рецепту: простой рецепт домашнего торта

Торт «Эскимо» — это настоящее воплощение десертной ностальгии. Он сочетает в себе всё, за что мы любим знаменитое мороженое из детства: насыщенный шоколад, нежный сливочный вкус и ощущение праздника с первой ложки.
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