В WADA заявили, что готовят меры по недопуску спортсменов на Игры дружбы в РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Европейский союз (ЕС) планируют предпринять все усилия, чтобы спортсмены со всего мира не смогли принять участие в Играх дружбы в России.
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