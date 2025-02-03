Москве стоит поучиться у Пекина, как развивать подземку по всей стране, а не только в столице

СБ

Слава Белый

И зачем сравнивать с Китаем? Их в 10 раз больше по населению. Им и надо больше. А России для чего? Ладно в миллионниках. И то не везде метро надо. Что, под Новосибирском 300 станций надо? Или в Краснодаре? Абсолютно ни к чему.