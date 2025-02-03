БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Москве стоит поучиться у Пекина, как развивать подземку по всей стране, а не только в столице

Новые линии метро одновременно открылись в 7 мегаполисах Китая Дмитрий Капустин Три новых линии метро открылись в Пекине — (Фото: Jia Tianyong/China News Service/TASS) Власти Москвы искренне радуются тому, что в 2024 году в столице открылось 8 станций метро и запустили полноценное движение по Троицкой линии.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
И зачем сравнивать с Китаем? Их в 10 раз больше по населению. Им и надо больше. А России для чего? Ладно в миллионниках. И то не везде метро надо. Что, под Новосибирском 300 станций надо? Или в Краснодаре? Абсолютно ни к чему.
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