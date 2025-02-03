Москве стоит поучиться у Пекина, как развивать подземку по всей стране, а не только в столице

Новые линии метро одновременно открылись в 7 мегаполисах Китая Дмитрий Капустин Три новых линии метро открылись в Пекине — (Фото: Jia Tianyong/China News Service/TASS) Власти Москвы искренне радуются тому, что в 2024 году в столице открылось 8 станций метро и запустили полноценное движение по Троицкой линии.
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