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Русская весна

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Украина готовится к самой тяжёлой зиме с начала конфликта — CNBC

Украина готовится к самой тяжёлой зиме с начала конфликта — CNBC

Украина готовится к самой тяжёлой зиме с начала конфликта: власти страны представители оборонной промышленности и эксперты по безопасности ожидают серьёзных проблем в предстоящий зимний период, сообщает CNBC.

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