Украина готовится к самой тяжёлой зиме с начала конфликта: власти страны представители оборонной промышленности и эксперты по безопасности ожидают серьёзных проблем в предстоящий зимний период, сообщает CNBC.
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