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Петербургский дневник

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отдал свой голос на выборах

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отдал свой голос на выборах

На 12 часов явка по региону составила 15,12 процента Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал сегодня на избирательном участке в деревне Лупполово Всеволожского района, рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

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