Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отдал свой голос на выборах

На 12 часов явка по региону составила 15,12 процента Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал сегодня на избирательном участке в деревне Лупполово Всеволожского района, рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.
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