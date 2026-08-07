Военный комитет Рады: «Минобороны проспало угрозу русских реактивных дронов – теперь только наблюдаем прилёты»

Никаких успешных испытаний украинской баллистической ракеты не было. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил полковник СБУ, секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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