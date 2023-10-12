ВС РФ уничтожили две САУ «Гвоздика» и гаубицу М777 ВСУ на купянском направлении

Артиллерия Западной группировки российских войск ликвидировала две самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» и американскую гаубицу М777 калибром 155 мм украинской армии на купянском направлении.
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