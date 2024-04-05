Дмитрий Медведев: Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны

brigadier21 Snytsarienko

6 метров - это 2й этаж, обычная практика работы тяжёлым вооружением, иногда 3й, но с учётом частично обвалившихся лестничных пролётов - прыжок с таким грузом становится актуальным, это занимает в разы меньше времени, чем пробираться через завалы, попутно протыкая берцы гвоздями и битым стеклом. А обозначенные на схемы гусеницы на стопах - простите, бред, в зоне реальных боёв безраздельно царствует грязюка и если ноги ещё можно вытащить, то гусеничная каретка мгновенно забьётся галькой, грязью, вклинит и будет представлять охрененную обузу, но никак не помощь в передвижении. И ещё - главная реальная угроза - это артиллерийская шрапнель, да взрывпакеты на дронах, так-же оснащённые шрапнельными зарядами. Как только дроны срисуют машину с тяжело бронированными бойцами - сразу накидают в открытый верх 155мм плюшки с конусом разрыва с 50 метров. В броне до 15мм вольфрамовый шарик такого снаряда - оставляет сквозное отверстие и имеет достаточно кинетики для поражения заброневых предметов. Потому главным броневым покрытием (и желательно - многослойным, со встроенной керамической подложкой) - будет верх броневика. Для обеспечения работы электромагнитной катапульты - желательно этот верх сделать подвижным, дабы на пару метров окатить на роликах во второе фиксированное положение.