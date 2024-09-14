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Закон, порядок, государство

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Более 300 первокурсников Сибирской академии МЧС России привели к присяге и торжественной клятве на верность родине

Более 300 первокурсников Сибирской академии МЧС России привели к присяге и торжественной клятве на верность родине

В Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России состоялась торжественная церемония приведения курсантов первого курса к присяге сотрудников ФПС МЧС России и принесения Клятвы студентов.

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