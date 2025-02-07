ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    У поколения, которым сегодня далеко за -... вот такие "игры"))Сделали раздельны...
  • sorsw
    У всех по-разному... Кому-то может не повезти...Кому не стоит ход...
  • Анна Чапля (Шевченко)
    Согласна с автором. Все так и есть. И сплетни, и "ярмарка тщеславия". Детской дружбы уже давно нет, потому что жизнь ...Кому не стоит ход...

В туалет тоже не спускаемся. Откровения крановщицы о работе на высоте

В туалет тоже не спускаемся. Откровения крановщицы о работе на высоте

    На работе Елена Бакалдина всегда на высоте. Поднимается в кабину башенного крана — до получаса.

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