Глава СК поручил проверить информацию о мигрантах в подвале жилого дома

Проверку по информации о незаконном проживании мигрантов в подвале жилого дома в Екатеринбурге поручил провести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
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