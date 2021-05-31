Откуда у мелких врагов России такая уверенность во всемогуществе Запада?

Ставка приграничных с Россией неистово русофобствующих холопов Америки на вечное царствие нынешнего мирового гегемона, которое якобы гарантирует им такую же вечную безнаказанность, противоречит законам природы и является несостоятельной по определению.
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