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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Репетиции парада Победы в Хабаровске: где и когда перекроют улицы

Репетиции парада Победы в Хабаровске: где и когда перекроют улицы

ХАБАРОВСК, 15 апреля, ФедералПресс. В рамках подготовки к торжественному мероприятию, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Хабаровске пройдут традиционные репетиции военных шествий.

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