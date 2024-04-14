Репетиции парада Победы в Хабаровске: где и когда перекроют улицы

ХАБАРОВСК, 15 апреля, ФедералПресс. В рамках подготовки к торжественному мероприятию, посвященному 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Хабаровске пройдут традиционные репетиции военных шествий.
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