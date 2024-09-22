Мемориальный комплекс «Качугская Судоверфь» создают по нацпроекту в поселке Качуг

Рабочий поселок Качуг обрел новую точку притяжения — мемориальный комплекс «Качугская Судоверфь». Его появление — результат реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью нацпроекта «Жилье и городская среда».
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