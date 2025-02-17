WP: Зеленский и Ермак не посетят встречу по Украине в Саудовской Аравии

REUTERS/Valentyn Ogirenko Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, и глава его офиса Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече по Украине в Саудовской Аварии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.