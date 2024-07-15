Мария Бутина ответила, кому может быть выгодно убийство Трампа

Сейчас в США происходит массовое запугивание через индивидуальный террор Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала "Парламентской газете", насколько покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было ожидаемо, учитывая накал предвыборной гонки в США.
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