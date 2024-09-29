На Смоленщине изменится график подразделений МОРЭР Госавтоинспекции

Изменения, которые коснутся смоленских автомобилистов, вступят в силу со следующего месяца График приёма заявителей в подразделениях межрайонных отделов по регистрационно-экзаменационной работе регионального управления Госавтоинспекции изменится в Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии