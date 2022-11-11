Военное обозрение

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Российские вертолёты Ка-52 в зоне СВО демонстрируют возможности сверх заложенных конструкторами

Российские вертолёты Ка-52 в зоне СВО демонстрируют возможности сверх заложенных конструкторами

Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, используемые в боях на Украине, получают высокую оценку от экипажей, демонстрируя возможности сверх заложенных конструкторами.

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