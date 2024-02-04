Кто и зачем пытал осужденных в тюремной больнице в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону Октябрьский райсуд вынес приговор виновным в пытках заключенных. Сроки наказания получили сотрудники психиатрического отделения межобластной туберкулезной больницы (МОТБ-19), которые подчиняются ФСИН.
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