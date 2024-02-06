Путинский «прорыв»: чтобы накопить на квартиру обычному россиянину нужно будет больше 7 лет не есть и не пить

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Люди, которые ещё в сознательном возрасте застали Советский Союз должны помнить, что начиная перестроечных времен всевозможные "реформаторы" вроде Чубайса и Гайдара начали рассказывать, что если отказаться от "неэффективного социализма", то у нас будет жизнь как в Швейцарии.
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