Путинский «прорыв»: чтобы накопить на квартиру обычному россиянину нужно будет больше 7 лет не есть и не пить

Л

Лариса

А при чем здесь Путин. Социализм разрушили без него и все рвались в капитализм аж дым стоял , а теперь попробуй взад вернуть - нет, что мое то мое и не важно как я это урвал. А вот сверху дай государство бесплатное жилье, обучение, лечение и другие нищаки - а за какие шиши, меня не волнует......