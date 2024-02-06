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Путинский «прорыв»: чтобы накопить на квартиру обычному россиянину нужно будет больше 7 лет не есть и не пить

Путинский «прорыв»: чтобы накопить на квартиру обычному россиянину нужно будет больше 7 лет не есть и не пить

Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Люди, которые ещё в сознательном возрасте застали Советский Союз должны помнить, что начиная перестроечных времен всевозможные "реформаторы" вроде Чубайса и Гайдара начали рассказывать, что если отказаться от "неэффективного социализма", то у нас будет жизнь как в Швейцарии.

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Комментарии
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Л
Лариса
А при чем здесь Путин. Социализм разрушили без него и все рвались в капитализм аж дым стоял  , а теперь попробуй взад вернуть - нет, что мое то мое  и не важно как я это урвал.  А вот сверху дай государство бесплатное жилье, обучение, лечение и другие нищаки - а за какие шиши, меня не волнует......
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