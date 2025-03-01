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WSJ: Трамп ищет варианты полного прекращения поставок оружия киевскому режиму

После перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп поручил чиновникам изучить возможности полного прекращения поставок оружия Украине.

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