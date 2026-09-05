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Пронедра

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Протоиерей Иванов рассказал о последствиях кремации для души

Протоиерей Иванов рассказал о последствиях кремации для души

Священнослужитель Иванов развеял народные страхи при кремации усопшего, и напомнил, что действительно важно для посмертной участи человека Протоиерей Сергей Иванов, комментируя распространенные представления о кремации, заявил, что способ погребения не влияет на судьбу души.

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