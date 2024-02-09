Немецкое СМИ после интервью Путина отметило непобедимость России

В течение двух лет с начала российской спецоперации по защите Донбасса Россию не удалось победить, не смотря на поставки Украине западных вооружений, финансовую помощь, а также введение широкомасштабных антироссийских санкций.
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