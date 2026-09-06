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Пруцев объяснил поражение «Спартака»: «У «Динамо» особо моментов не было, кроме голов. Просто повезло больше»

Пруцев объяснил поражение «Спартака»: «У «Динамо» особо моментов не было, кроме голов. Просто повезло больше»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев после поражения от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ заявил, что динамовцы не преподнесли сюрпризов.

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