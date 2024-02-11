Кучеров отдал 2 голевых паса в победном матче с «Коламбусом» и оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров

«Тампа» Никиты Кучерова и Андрея Василевского в гостях обыграла «Коламбус» — 4:2. Хозяева площадки два с половиной периода не могли пробить Василевского — первый гол «Коламбуса» состоялся лишь на 53-й минуте при счете 0:3.