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Носки, тапки и бутылки против дорогих игрушек: кинолог рассказал, что на самом деле нравится собакам

Носки, тапки и бутылки против дорогих игрушек: кинолог рассказал, что на самом деле нравится собакам

Собака может равнодушно пройти мимо дорогой развивающей игрушки, зато с удовольствием играть с носком, тапком или пластиковой бутылкой.

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