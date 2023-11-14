Какие зарубежные приметы и суеверия могут поставить вас в тупик Алёна ЮрьеваПриметы и суеверия – это неотъемлемая часть мировой культуры, которая порой настолько уникальна и странна, что может поставить в тупик исследователей и путешественников.
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