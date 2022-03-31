Daily Storm

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Украина просит у США «российские» штурмовики Су-25 и партию беспилотников

Украина просит у США «российские» штурмовики Су-25 и партию беспилотников

В список пожеланий Киева также вошли противотанковые ракеты Javelin и средства оптического наблюденияУкраина просит у США в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25.

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