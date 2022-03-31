Украина просит у США «российские» штурмовики Су-25 и партию беспилотников

В список пожеланий Киева также вошли противотанковые ракеты Javelin и средства оптического наблюденияУкраина просит у США в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25.
Популярные статьи
- Лавров: Россия готовит ограничение въезда для граждан недружественных стран
- Глава ЕК фон дер Ляйен назвала неприемлемым для Евросоюза требование Путина платить за российский газ в рублях
- Роскомнадзор заблокировал сайт журналиста Невзорова, обвиняемого в публикации фейков о российских войсках на Украине
Свежие комментарии