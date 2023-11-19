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Парламентская газета

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Трансгендерной мафии требуется зачистка

В июле 2023 года был принят закон о запрете смены пола. Теперь в России запрещены операции по смене пола, в том числе запрещено медицинское вмешательство и назначение препаратов в целях изменения пола, а также запрещена связанная с этим выдача документов.

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Вик Норд
Пидарам ВСЕХ мастей,ВОН из России!!
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