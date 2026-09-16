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Царьград

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В Ростове в День города впервые запустят праздничный трамвай

В Ростове в День города впервые запустят праздничный трамвай

Праздничный трамвай впервые запустят в Ростове-на-Дону в День города. Об этом рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

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