В Ростове в День города впервые запустят праздничный трамвай

Праздничный трамвай впервые запустят в Ростове-на-Дону в День города. Об этом рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
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