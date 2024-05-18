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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» уволил Аллегри, реформа ВАР от ФИФА, Хави vs Лапорта, комментаторы на финал ЛЧ, Промес освобожден под залог, Путин призвал каждый день заниматься спортом и другие новости

1. Два дня продержался Массимилиано Аллегри в «Юве» после победы в Кубке Италии – вчера он был отправлен в отставку.

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