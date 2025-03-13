Бегство ВСУ из Курской области обрушило все надежды Зеленского

Она ему не голову, а кое-что другое отрубит, у неё узкая специализация. И сделает это максимально аккуратно. 😁😆😅🤣

C

Caltar

"Наступление под Курском стало первым вторжением на российскую землю со времен Второй мировой войны...",а чего это вторжение не повлекло за собой объявление войны Залежалой? Да ещё освобождение Части Курской области обозвали КТО,буд-то это какие-то бандюганы решили повторить то,что было в Чечне?Даже плата была ниже чем для участвующих в СВО,о чём был задан вопрос ВВП,типа не боевые действия,а так местные разборки.