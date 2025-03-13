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Бегство ВСУ из Курской области обрушило все надежды Зеленского

Бегство ВСУ из Курской области обрушило все надежды Зеленского

После восьми месяцев боев на российской земле украинские войска отступают из Курской области.

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Комментарии
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Станислав Бурченко
...эта баба венеролог, которая дер ляй, сама отрубит голову фашисту зеле, если припрет...
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1 д.
Валерий Фоменков
Она ему не голову, а кое-что другое отрубит, у неё узкая специализация. И сделает это максимально аккуратно. 😁😆😅🤣
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23 час.
C
Caltar
&quot;Наступление под Курском стало первым вторжением на российскую землю со времен Второй мировой войны...&quot;,а чего это вторжение не повлекло за собой объявление войны Залежалой? Да ещё освобождение Части Курской области обозвали КТО,буд-то это какие-то бандюганы решили повторить то,что было в Чечне?Даже плата была ниже чем для участвующих в СВО,о чём был задан вопрос ВВП,типа не боевые действия,а так местные разборки.
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7 час.
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