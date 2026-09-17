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Жена Николая Ефремова на слухи о тяжелой болезни: «Откуда вы это берете, до свидания»

Жена Николая Ефремова на слухи о тяжелой болезни: «Откуда вы это берете, до свидания»

Супруга Николая Ефремова не подтвердила проблемы с легкими у актера Супруга актера Николая Ефремова Влада отказалась комментировать сообщения о серьезных проблемах со здоровьем мужа.

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