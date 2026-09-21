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Чемпионат Европы по волейболу. 1/4 финала. Франция сыграет с Румынией, Польша против Германии и другие матчи

22-23 сентября пройдут матчи 1/4 финала мужского чемпионата Европы по волейболу. Чемпионат Европы по волейболу Мужчины 1/4 финала София, Болгария 22 сентября Франция – Румыния – 16.

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