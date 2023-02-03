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Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье

«Байер» в пятницу сыграет в гостях с «Аугсбургом» в 19-м туре Бундеслиги. В субботу дортмундская «Боруссия» примет «Фрайбург», «РБ Лейпциг» встретится на выезде с «Кельном».

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