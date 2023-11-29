Собянин: в Москве реконструировали 1,5 тыс км газовых сетей

За последние годы в столице реконструировали 1,5 тыс. км сетей газовой инфраструктуры, а в настоящее время город работает над созданием современной системы газоснабжения ТиНАО, сообщил в своем Тelegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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