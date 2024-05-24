Одна из улиц Сочи станет односторонней с 1 июня, а 14 автобус изменит маршрут Речь об участке Пятигорской, от Лизы Чайкиной до Шаумяна.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Одна из улиц Сочи станет односторонней с 1 июня, а 14 автобус изменит маршрут Речь об участке Пятигорской, от Лизы Чайкиной до Шаумяна.