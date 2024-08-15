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Петербургский дневник

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В Петербурге 20 августа на два дня изменят движения трамвая №7

В Петербурге 20 августа на два дня изменят движения трамвая №7

В связи с работами на улице Дыбенко В Петербурге из-за ремонта трамвайных путей 20 и 21 августа с 10:00 до 15:00 будет изменена трасса трамвая №7 при закрытии движения по улице Дыбенко у выезда со станции «Река Оккервиль» в сторону Дальневосточного проспекта, сообщили сегодня в пресс-службе «Горэлектротранса».

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